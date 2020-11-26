Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с сохранением дефицита на весь трехлетний период.
По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, трехлетний бюджет отвечает задачам поддержки граждан, нуждающихся в ней, и в то же время направлен на решение задач по стимулированию экономического роста.
Закон предусматривает рост доходов бюджета РФ с 18,765 триллиона рублей в 2021 году до 20,637 триллиона в 2022 году и 22,263 триллиона в 2023 году. Расходы вырастут с 21,52 до 21,884 и 23,671 триллиона рублей соответственно. В итоге образуется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП – в 2022 году и 1,1% ВВП – в 2023 году.
На будущий год смягчили бюджетное правило, которое ограничивает трату дополнительных нефтегазовых доходов, полученных от цены нефти Urals выше планки отсечения.
Эта планка составляет 43,3 доллара в 2021 году, 44,2 доллара в 2022 году и 45 долларов в 2023 году. Одновременно в 2021 году базовым будет считаться объем добычи нефти и образуются недополученные нефтегазовые доходы в 91 миллиард рублей.
В 2022 и 2023 годах прогнозируются дополнительные нефтегазовые доходы в 703 и 787 миллиардов рублей соответственно. Эти суммы должны будут пойти в резервы, а именно в Фонд национального благосостояния.
Ранее в третьем, окончательном чтении в Госдуме приняли закон о формировании правительства РФ. В документе прописаны статус правительства страны, организационно-правовые основы его формирования и принципы деятельности. Закон вступит в силу после публикации.
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