Москвичи рассказали о своих привычках по улучшению экологии города

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Москва 24 выяснила, как жители столицы относятся к вопросам экологии любимого города, а также на какие жертвы готовы идти, чтобы спасти планету.
Среди опрошенных москвичей 79% согласились с тем, что меры по изменению образа жизни могут повлиять на улучшение окружающей среды, однако не все готовы брать на себя такую ответственность. Например, за минувший год активнее сортировать мусор, чаще ездить на общественном транспорте стали 39% проголосовавших, а сдают одежду на переработку лишь 20%.
Пластиковыми пакетами и бутылками пользуется по-прежнему большое количество жителей столицы: таких 73% респондентов. Продуктам с маркировками "эко" и "био" отдают предпочтение все так же редко – их покупают 24% опрошенных москвичей.
Вместе с тем жители столицы поделились, какие полезные привычки для сохранения экологии они внедрили в свою жизнь за последний год. Среди них лидирующие места занимает сортировка мусора, сдача батареек, замена полиэтиленовых пакетов на холщовые сумки или же авоськи, а пластиковые бутылки постепенно вытесняют стеклянные.
Некоторые за минувший год начали покупать меньше вещей, заменили обычные лампочки на электросберегающие, стали больше ходить пешком, вместо одноразовых стаканчиков для кофе используют многоразовые, а кто-то даже начал шить мешочки для фруктов и овощей себе и друзьям из старой тюли.
Ранее в аналитическом докладе НИУ ВШЭ к годовщине пандемии говорилось о том, что самоизоляция оказала положительное влияние на экологию. После нее каждый четвертый житель страны начал беспокоиться об экологических проблемах.
Также сообщалось, что Москва вошла в рейтинг 30 лучших столиц по качеству воздуха за 2020 год. При оценке состояния атмосферы 92 городов учитывались данные о содержании в ней мелких твердых частиц PM2.5. Это выбросы автотранспорта, пыль, частицы, возникающие в результате эксплуатации дорожного полотна, шин и деталей транспорта, производства электроэнергии с использованием угля и мазута, работы отдельных отраслей промышленности, природных пожаров.
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