В Москве планируют очистить и углубить акватории 32 пассажирских причалов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В течение месяца на Москва-реке углубят и очистят от мусора акватории пассажирских причалов, чтобы избежать повреждений теплоходов. Соответствующие работы уже начались, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"До середины июля планируем очистить 32 причала, для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводятся по будням в утреннее время", – отмечает заммэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

Уточняется, что предварительно дно обследуют водолазы, после чего баржа, оборудованная краном, извлекает бытовой мусор из воды. Для более сложных работ используется судно с ковшом, которое поднимает грунт и ил на борт.

Собранные отходы отвозят на берег и утилизируют, а грунт высушивают и отправляют на специальный полигон.

Ранее в Дептрансе рассказали, что в 2022–2023 годах в Москве может появиться электрический водный транспорт. Он станет частью единой транспортной системы города. Суда будут экологичными – без вредных выбросов в воду или воздух.

