Электрический водный транспорт появится в Москве в ближайшие два года

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве в ближайшие два года может появиться электрический водный транспорт. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы рассчитываем, что он появится в городе в 2022–2023 годах и станет частью единой транспортной системы города. Суда будут в лучших традициях города – экологичные, без вредных выбросов в воду и воздух", – отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

Уточняется, что проезд в судах можно будет оплачивать "Тройкой". Также к причалам приблизят остановки транспорта, оборудуют пешеходные переходы.

Ранее сообщалось, что работы по реконструкции Южного речного вокзала планируют закончить к сентябрю 2022 года. В порядок приведут не только здание, но и причал. Рядом появятся зоны отдыха и велодорожки.

