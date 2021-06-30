В Москве собрали астероид из батареек

Фото: Галина Бродская
В Международный день астероида в сквере Победы Южного административного округа подвели итоги семейного экоконкурса по сбору батареек. Мероприятие организовал член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.
Из собранных батареек была создана фигура в виде астероида, который отправится на переработку. Победители получили билеты в Московский планетарий.
"Такими акциями мы хотим показать, что совместный досуг с детьми может быть не только активным, но и общественно полезным. Родители должны с малолетства приучать детей бережно относиться к окружающей среде", – сказал Нифантьев.
Он рассказал, что в 130 подъездах Южного округа экоактивисты установили емкости для сбора батареек. Благодаря активности жителей семи районов удалось собрать и сдать в переработку больше тонны использованных источников питания.
Ранее Нифантьев заявил, что приоритетом для политиков должны быть интересы и благосостояние каждого жителя страны. Об этом он рассказал по итогам съезда партии "Единая Россия".
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