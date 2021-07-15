Джон Керри назвал цель своего визита в Москву

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Спецпосланник президента США по климату Джон Керри объяснил, с какой целью приехал в Москву. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Целью своего визита Керри назвал убеждение правительств РФ и других стран в необходимости работы по снижению выбросов.

"Нам всем надо повысить свои целевые показатели. Мы не просим Россию делать это в одиночку", – подчеркнул он.

Посланник также отметил, что США уже перешли к ориентиру на сокращение выбросов до 50–52%.

Ранее Владимир Путин провел телефонные переговоры с Керри. Уточняется, что разговор президента РФ и спецпосланника президента США затронул тему климата.

В ходе диалога была отмечена важность совместной работы над рядом климатических вопросов. При этом Керри отметил, что Россия и США выполняют важную роль в вопросе противодействия изменению климата.