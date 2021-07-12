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Политика

19:20

Лавров назвал важным и позитивным сигналом визит Керри в Москву

политика экология

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Визит спецпосланника президента США по климату Джона Керри в Россию является важным и позитивным сигналом для снижения напряженности и развития отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.

"Считаю также ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания предметной и профессиональной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели", – сказал Лавров в ходе переговоров с Керри.

По словам главы МИД РФ, проведение переговоров полностью соответствует договоренностям, которые были достигнуты по итогам саммита в Женеве.

"Мы готовы всемерно его укреплять на основе равноправного взаимовыгодного диалога, который нацелен на поиск баланса интересов", – отметил он.

Лавров уточнил, что программа Керри в Москве включает в себя "насыщенные переговоры" с правительством и представителями президента РФ по вопросам изменения климата и устойчивого развития.

Кроме того Лавров заявил, что Россия нацелена на конструктивное сотрудничество с США при подготовке 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго.

"Россия придает большое значение проблемам, связанным с глобальным изменением климата, будет и далее активно сотрудничать по климатическим вопросам на международных площадках, в первую очередь с участниками Рамочной конвенции ООН по изменению климата. <...> Рассчитываем на тесное взаимодействие с Соединенными Штатами, особенно в переговорном процессе участников Рамочной конвенции, с целью обеспечить успешное проведение их встречи в Глазго осенью нынешнего года", – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что проведение онлайн-саммита по вопросам климата 22 апреля, который был организован по инициативе президента США Джо Байдена, стало важным вкладом в совместную работу.

"Такие инициативы служат сближению позиций на экологическом треке", – добавил Лавров.

В начале июля глава российского МИД Сергей Лавров и спецпредставитель американского лидера Джон Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество Москвы и Вашингтона по климату. Представители двух стран договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере.

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