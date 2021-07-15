Путин провел телефонный разговор с Керри

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Владимир Путин провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента Соединенных Штатов.

Уточняется, что разговор президента РФ и спецпосланника президента США затронул тему климата.

В ходе диалога была отмечена важность совместной работы над рядом климатических вопросов. При этом Керри отметил, что Россия и США выполняют важную роль в вопросе противодействия изменению климата.

В свою очередь, Путин поддержал инициативу удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата. Кроме того, российский лидер подтвердил намерения российской стороны уменьшить собственные выбросы.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал визит Джона Керри в Россию. Дипломат отмечал, что проведение переговоров полностью соответствует договоренностям, которые были достигнуты по итогам саммита в Женеве.

В начале июля Лавров и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество Москвы и Вашингтона по климату. Представители двух стран договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере.