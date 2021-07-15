Путин провел телефонный разговор с Керри

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Владимир Путин провел телефонные переговоры со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента Соединенных Штатов.
Уточняется, что разговор президента РФ и спецпосланника президента США затронул тему климата.
В ходе диалога была отмечена важность совместной работы над рядом климатических вопросов. При этом Керри отметил, что Россия и США выполняют важную роль в вопросе противодействия изменению климата.
В свою очередь, Путин поддержал инициативу удвоить международные усилия по борьбе с изменением климата. Кроме того, российский лидер подтвердил намерения российской стороны уменьшить собственные выбросы.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал визит Джона Керри в Россию. Дипломат отмечал, что проведение переговоров полностью соответствует договоренностям, которые были достигнуты по итогам саммита в Женеве.
В начале июля Лавров и Керри провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сотрудничество Москвы и Вашингтона по климату. Представители двух стран договорились продолжить интенсивные двусторонние контакты в этой сфере.
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