На Московском НПЗ демонтировали установки прошлого поколения

Фото: Сергей Шинов
На Московском нефтеперерабатывающем заводе завершился демонтаж установок прошлого экологического поколения, работавших там с 1960-х годов. Работы проводились с соблюдением необходимых мер безопасности. Отслужившие установки заменили современным комплексом переработки нефти "Евро+".
Последний ввели в эксплуатацию еще в июле 2020 года в присутствии Сергея Собянина. Комплекс позволяет выполнять весь цикл нефтепереработки – от подготовки сырья до выпуска топлива – с меньшим воздействием на окружающую среду и большей производительностью, которая для бензина может быть увеличена на 15%, а для дизеля – на 40%.
Старт демонтажным работам в декабре 2020 года дал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
"Московский НПЗ входит в число крупнейших НПЗ страны по объемам нефтепереработки и является важной частью городской инфраструктуры столицы. При этом пример предприятия показывает, что переход промышленности к зеленому ответственному производству – не просто требование времени", – рассказал Александр Прохоров.
В результате модернизации Московского НПЗ, которая продолжается с 2011 года, уровень обновления предприятия достиг 80%, общее воздействие на окружающую среду снижено на 75%.
"Сегодня мы наблюдаем усиление природоохранной политики в отношении промышленных предприятий. Конечно, топливно-энергетический комплекс не исключение. Московский НПЗ демонстрирует лидерские позиции в вопросах экологической ответственности и темпах модернизации производства", – подчеркнул председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, присутствовавший при демонтаже устаревших установок.
Ранее в пресс-службе "Газпром нефти" сообщили, что компания увеличила выпуск бензина на собственных нефтеперерабатывающих заводах в Москве и Омске на 4,3% по итогам первого квартала 2021 года.
В частности, на 17% было увеличено производство высокотехнологичного бензина с октановым числом 100 (G-Drive 100), на 9% вырос выпуск зимних сортов дизельного топлива.
Как отметили в компании, это стало возможно благодаря модернизации предприятий, в том числе запуску комплекса "Евро+".
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