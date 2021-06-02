В Капотне появился сквер Героев-нефтяников

Фото: Сергей Шинов
19 безымянных скверов, площадей, улиц и проектируемых проездов получили свои названия, соответствующее постановление подписал Сергей Собянин. Таким образом, в городе появились сквер Московского метро, площадь Валерия Харламова, улица Игоря Нетто, а также сквер Героев-нефтяников, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Как рассказали в пресс-службе Московского нефтеперерабатывающего завода, название сквера в Капотне посвящено 170 работникам МНПЗ, участвовавших в сражениях Великой Отечественной войны. При этом сам завод в годы ВОВ не останавливал работу, продолжая снабжать топливом фронт, сыграв важную роль в обороне столицы, отметили в пресс-службе.
Летом прошлого года МНПЗ по просьбе жителей района отреставрировал памятники воинам – жителям Капотни и воинам-нефтяникам. Им вернули первозданный вид, воссоздали геометрические формы скульптур и тридцатиметровую стелу.
Ранее в рамках программы "Мой район" в Капотне прошло комплексное благоустройство. Появились общественные пространства, площадки для пикников и детские городки, велодорожки и экотропы, было проведено озеленение. Обновление коснулось и сквера.
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