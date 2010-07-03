Павильон для спасателей и инспекторов по маломерным судам появится в Капотне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Капотня около Москвы-реки появится павильон для спасателей и инспекторов по маломерным судам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, там ведутся работы по комплексному благоустройству.

"После завершения работ там появится не только променад у воды, экотропы и пикниковые точки, но и новый просторный павильон, где будут работать спасатели и Государственная инспекция по маломерным судам", – говорится в сообщении.

В Капотне можно будет проходить практику и сдавать экзамены по вождению яхт и катеров.

Половину помещений в здании площадью 600 квадратных метров будут занимать инспекторы, а другую – спасатели, которые будут следить за безопасностью на воде и в пределах береговой зоны.

В Капотне активно ведутся работы по созданию спусков к воде и смотровых площадок в парке на набережной Москвы-реки. После их завершения посетители парка смогут отдохнуть у воды в шезлонге или на скамейке, любуясь пейзажем.

Ранее сообщалось, что набережную Марка Шагала на юге Москвы откроют ко Дню города. Там смонтировали инженерные системы, уложили гранит, установили фонари, проложили беговые и велодорожки. Вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев, а в перспективе их будет около 900.

Благоустройство набережной Марка Шагала началось в районе Даниловский в июле. Набережная протянулась от ТТК до старого русла Москвы-реки, через который возведут мост. Работы по благоустройству проходят на территории площадью 18,5 гектара.

