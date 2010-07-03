Павильон для спасателей и инспекторов по маломерным судам появится в Капотне

07:56
07:56
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столичном районе Капотня около Москвы-реки появится павильон для спасателей и инспекторов по маломерным судам. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, там ведутся работы по комплексному благоустройству.
"После завершения работ там появится не только променад у воды, экотропы и пикниковые точки, но и новый просторный павильон, где будут работать спасатели и Государственная инспекция по маломерным судам", – говорится в сообщении.
В Капотне можно будет проходить практику и сдавать экзамены по вождению яхт и катеров.
Половину помещений в здании площадью 600 квадратных метров будут занимать инспекторы, а другую – спасатели, которые будут следить за безопасностью на воде и в пределах береговой зоны.
В Капотне активно ведутся работы по созданию спусков к воде и смотровых площадок в парке на набережной Москвы-реки. После их завершения посетители парка смогут отдохнуть у воды в шезлонге или на скамейке, любуясь пейзажем.
Ранее сообщалось, что набережную Марка Шагала на юге Москвы откроют ко Дню города. Там смонтировали инженерные системы, уложили гранит, установили фонари, проложили беговые и велодорожки. Вдоль береговой линии высадили несколько десятков крупных деревьев, а в перспективе их будет около 900.
Благоустройство набережной Марка Шагала началось в районе Даниловский в июле. Набережная протянулась от ТТК до старого русла Москвы-реки, через который возведут мост. Работы по благоустройству проходят на территории площадью 18,5 гектара.
"Мосгорсправка": набережные
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: