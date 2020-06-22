МНПЗ принял участие в реставрации объектов культурного наследия в Капотне

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Московский НПЗ восстановил памятники Победы в Великой Отечественной войне в районе Капотня. Проект осуществлялся в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" в честь 75-летия памятной даты.

Торжественную церемонию открытия посетили председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от Московской городской думы Инна Святенко, заместитель председателя Государственной думы РФ, депутат от Люблинского одномандатного округа Москвы Петр Толстой, префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин и глава управы Капотня Павел Горбатов.

НПЗ принял участие в работах по восстановлению памятника воинам-жителям Капотни и воинам-нефтяникам. Реставрация была инициирована в соответствии с запросом местных жителей.

"В Москве продолжается масштабная программа реставрации и восстановления памятников. Появляются новые точки, где монументы становятся центрами современного общественного пространства, где приятно и комфортно находиться. Благодаря вниманию Московского НПЗ к социальным проектам, сегодня и в Капотне таких мест стало больше", – заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

"Мы должны помнить и чтить подвиг каждого, кто жертвовал своей жизнью для спасения Родины; мы должны знать и уважать свою историю. Восстановление памятников – это лишь небольшая часть той работы, которую нам еще предстоит провести для сохранения исторической правды. И это касается не только России, но и мемориалов и воинских захоронений за рубежом", – отметил заместитель председателя Госдумы, депутат от Люблинского одномандатного округа Петр Толстой.

Московский НПЗ регулярно участвует в программах по модернизации и благоустройству Юго-Восточного округа столицы. В рамках проекта "Родные города" здесь высаживают деревья, проводят спортивные турниры для школьников. Кроме того, завершается модернизация театрального зала в Дворце культуры "Капотня".

Весной 2020 года в Москве завершили реставрацию знаменитого памятника маршалу Георгию Жукову, который установлен возле Кремля. На время работ на постамент установили другую скульптуру.

