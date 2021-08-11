Ученые заявили, что средства личной гигиены приводят к увеличению смога в городах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США пришли к выводу, что дезодоранты, солнцезащитные средства, спреи против насекомых и прочие бытовые аэрозоли являются основной причиной смога над городами. Об этом сообщает Pravda.Ru.
"Поскольку миллионы людей часто применяют эти средства, их частицы значительно увеличивают загрязнение озона – даже больше, чем дорожное движение", – отмечают ученые.
Например, из анализа проб воздуха, взятых в Нью-Йорке в 2018 году, следует, что почти половина всех летучих органических соединений (ЛОС) приходится на распыляемые средства личной гигиены.
Уточняется, что высокая концентрация ЛОС, к которым в том числе относятся выхлопные газа и вещества, выделяемые промышленными предприятиями, ведет к проблемам со здоровьем у людей, страдающих заболеваниями легких.
Ранее ученые из Китая и США установили, что загрязненный воздух может временно ухудшать умственные способности пожилых людей. Они оценивали качество воздуха в регионах, в которых проживали испытуемые, а затем с помощью специализированных тестов отслеживали динамику изменения их интеллектуальных способностей.
Оказалось, что негативный эффект заметен даже при непродолжительном контакте с плохим воздухом. Однако острота ума и память приходили в норму спустя месяц, после устранения виновника негативного влияния.
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