В Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков рассказал о работе 15 станций контроля загрязнения воздуха, размещенных в Подмосковье.
"В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха", – уточнил представитель мэрии.
По словам Бирюкова, в эксплуатацию на данный момент введены 5 сооружений. Они позволят обеспечить контроль качества воздуха и выявлять потенциально опасные загрязнения.
Как рассказал заместитель мэра, современные станции оснащены новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений и сероводорода. Их также отличает повышенная надежность.
В совокупности московская система мониторинга качества воздуха включает в себя 56 станций контроля загрязнения атмосферы. Кроме того, в ее составе есть три передвижные экологические лаборатории и аналитическая лаборатория для анализов проб.
Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место в рейтинге российского отделения Greenpeace по открытости регионов к программе "Зеленый курс". Этот проект рассчитан на переход к низкоуглеродному развитию.
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