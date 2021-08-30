В Подмосковье установлены 15 станций контроля воздуха – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков рассказал о работе 15 станций контроля загрязнения воздуха, размещенных в Подмосковье.

"В рамках создания Единой системы экологического мониторинга Москвы и Московской области в ближнем Подмосковье установлены за счет средств Москвы 15 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха", – уточнил представитель мэрии.

По словам Бирюкова, в эксплуатацию на данный момент введены 5 сооружений. Они позволят обеспечить контроль качества воздуха и выявлять потенциально опасные загрязнения.

Как рассказал заместитель мэра, современные станции оснащены новейшим оборудованием для контроля содержания оксида углерода, оксида и диоксида азота, суммы углеводородных соединений и сероводорода. Их также отличает повышенная надежность.

В совокупности московская система мониторинга качества воздуха включает в себя 56 станций контроля загрязнения атмосферы. Кроме того, в ее составе есть три передвижные экологические лаборатории и аналитическая лаборатория для анализов проб.

Ранее сообщалось, что Москва заняла третье место в рейтинге российского отделения Greenpeace по открытости регионов к программе "Зеленый курс". Этот проект рассчитан на переход к низкоуглеродному развитию.