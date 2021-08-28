"Сортировочная": переработка автомобильных шин

Кто из нас, жителей постсоветского пространства, не знаком с великим и ужасным ЖКХ-артом, искусством превращения автомобильных покрышек в лебедей и другую странную живность? У Бориса Лорера для нас две новости.

Во-первых, шины токсичны и лучше так не делать. А во-вторых, если сдавать шины в переработку, то из них получается куча куда более полезных вещей. Опасность такого мусора и что с ним делать. Об этом в новом выпуске проекта "Сортировочная".