Музыкант Юрий Башмет посетил Московский НПЗ в рамках проекта "Открой#Моспром"

Фото: пресс-служба проекта "Открой#Моспром"
Российский дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет посетил Московский нефтеперерабатывающий завод в рамках проекта "Открой#Моспром". В ходе экскурсии музыкант ознакомился с современной системой управления предприятием и принципами действия автоматизированной системы мониторинга воздуха.
Специалисты предприятия рассказали об основах нефтепереработки и внедрении новых природоохранных технологий. Посетители увидели инновационные биологические очистные сооружения "Биосфера", которые очищают воду до 99,9% и обеспечивают практически замкнутый цикл водопотребления.
Также гости побывали на площадке комплекса переработки нефти полного цикла "Евро+", который заменил сразу пять технологических объектов предыдущего экологического поколения.
"Я под огромным впечатлением от Московского НПЗ. Считаю, что это произведение искусства – очень красиво. Если бы я был композитором, написал бы музыку об этом заводе", – поделился впечатлениями Юрий Башмет.
Ранее сообщалось, что в проекте "Открой#Моспром" впервые принял участие Московский НПЗ. На экскурсии по заводу москвичам подробно представили результаты 80% модернизации производства, благодаря которой воздействие предприятия на окружающую среду было сокращено на 75%.
"Проект "Открой#Моспром" существует с 2019 года. В первую очередь он был создан для того, чтобы жители города и гости столицы могли ближе познакомиться с работой столичной промышленности.
Всего с 2019 года в рамках проекта "Открой#Моспром" было проведено более 500 экскурсий для 14 тысяч москвичей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: