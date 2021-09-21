Музыкант Юрий Башмет посетил Московский НПЗ в рамках проекта "Открой#Моспром"

Фото: пресс-служба проекта "Открой#Моспром"

Российский дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет посетил Московский нефтеперерабатывающий завод в рамках проекта "Открой#Моспром". В ходе экскурсии музыкант ознакомился с современной системой управления предприятием и принципами действия автоматизированной системы мониторинга воздуха.

Специалисты предприятия рассказали об основах нефтепереработки и внедрении новых природоохранных технологий. Посетители увидели инновационные биологические очистные сооружения "Биосфера", которые очищают воду до 99,9% и обеспечивают практически замкнутый цикл водопотребления.

Также гости побывали на площадке комплекса переработки нефти полного цикла "Евро+", который заменил сразу пять технологических объектов предыдущего экологического поколения.

"Я под огромным впечатлением от Московского НПЗ. Считаю, что это произведение искусства – очень красиво. Если бы я был композитором, написал бы музыку об этом заводе", – поделился впечатлениями Юрий Башмет.

Ранее сообщалось, что в проекте "Открой#Моспром" впервые принял участие Московский НПЗ. На экскурсии по заводу москвичам подробно представили результаты 80% модернизации производства, благодаря которой воздействие предприятия на окружающую среду было сокращено на 75%.

"Проект "Открой#Моспром" существует с 2019 года. В первую очередь он был создан для того, чтобы жители города и гости столицы могли ближе познакомиться с работой столичной промышленности.

Всего с 2019 года в рамках проекта "Открой#Моспром" было проведено более 500 экскурсий для 14 тысяч москвичей.

