Московский НПЗ построит новый энергоэффективный офис

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Московский нефтеперерабатывающий завод построит новый офис для производственного персонала, сотрудников цифрового центра управления и административных работников, сообщает пресс-служба предприятия.

Пятиэтажный корпус спроектировали с учетом современной энергосберегающей технологии. В частности, во всех помещениях будут автоматические системы управления оборудованием и светодиодными светильниками. Специальные витражи и оконные блоки из теплосберегающих материалов позволят сэкономить расход теплоэнергии.

К настоящему времени на объекте выполнили более 35% работ, а завершить строительство планируют в 2024 году.

"Строение будет гармонично вписано в индустриальный пейзаж предприятия и архитектурный облик Капотни, обновленной по городской программе "Мой район". Вместе со строительством здания Московский НПЗ проведет работы по благоустройству сквера и пруда на прилегающей территории. Действующее административное здание, построенное в 1970-е годы, будет модернизировано для размещения производственных подразделений", – говорится в сообщении.

Здание площадью свыше 15 тысяч квадратных метров будет состоять из административного и бытового корпуса для 1 800 сотрудников. Там расположатся офисы, центр управления производством, столовая, помещения для переодевания в спецодежду. При этом до технологических установок сотрудники будут перемещаться на специализированном транспорте.

Новый офис возведут в рамках программы повышения энергоэффективности предприятия. С начала 2011 года удалось реализовать свыше 400 крупных проектов энергосбережения. Это позволило снизить потребление тепловой, электрической энергии и топлива на 20%.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что после третьего этапа модернизации Московский нефтеперерабатывающий завод будет самым экологически чистым предприятием такого формата в Европе. По его словам, на заводе с каждым годом значительно улучшают экологические показатели, глубину переработки и качество топлива. Председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков рассказал, что третий этап будет завершен в 2025 году.

