Эксперт заявил, что поставки газа в КНР не помогут РФ покрыть потери "Северного потока"

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Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов заявил, что рекордные поставки газа в Китай не помогут России покрыть потери "Северного потока", сообщает Pravda.Ru.

Громов отметил, что РФ поставляет в КНР более 16 миллиардов кубических метров газа в год по трубопроводу "Сила Сибири".

"Конечно, есть еще поставки сниженного природного газа. Однако если мы, как и планировалось, через год выйдем на максимальный объем поставок в 38 миллиардов кубометров, это все равно не покроет потери "Северного потока", через которой мы поставляли 55 миллиардов кубометров в страны Западной Европы", – объяснил эксперт.

По словам Громова, к 2024 году Россия должна запустить дополнительные поставки газа в КНР по трубопроводу из Сахалина в объеме до 10 миллиардов кубометров в год. Эксперт отметил, что даже в этом случае РФ сможет поставлять КНР всего 48 миллиардов кубометров газа в год.

Ранее сообщалось, что Россия стала лидером по поставкам природного газа в Китай в январе 2023 года. В январе 2023 года "Газпром" поставил по трубопроводу "Сила Сибири" в Китай почти 2 миллиарда кубометров газа. Кроме того, были поставлены еще 770 миллионов кубометров газа в сжиженном виде.

Импорт топлива в январе этого года увеличился по отношению к январю 2022 года на 1%, до 11,3 миллиарда кубометров. Также в январе 2023 года Китай импортировал 5,210 миллиона тонн сжиженного газа, что на 7% больше, чем в январе 2022 года. Тогда было поставлено 4,864 миллиона тонн.

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