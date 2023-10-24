Госдума приняла закон о либерализации экспорта сжиженного природного газа

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий экспортировать из России сжиженный природный газ (СПГ) без привязки к конкретным месторождениям.

Предполагается, что поправки дадут право экспортировать СПГ лицам, которые аффилированы с организациями, уже имеющими право на его экспорт. При этом более 50% их уставного капитала также должно принадлежать людям, которые имеют право распоряжаться подобной долей среди экспортеров СПГ. Вторым условием стоит постройка объектов по производству СПГ мощностью более 20 тонн в час каждый.

Согласно поправкам, под эти критерии подходят дочерние компании "НОВАТЭКа". Закон позволит компании напрямую экспортировать сжиженный природный газ с работающего проекта "Криогаз-Высоцк". В настоящее время СПГ экспортируется по агентскому соглашению с "Газпром экспортом".

Об этом ранее заявлял глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон. Кроме того, поправки позволят экспортировать СПГ и с нового проекта компании – Мурманского СПГ мощностью почти 20 миллионов тонн в год.

Однако в ходе обсуждения законопроекта заместитель начальника департамента – начальник управления "Газпрома" Кирил Полоус выступил против либерализации экспорта СПГ, так как бесконтрольный экспорт может вызвать дефицит на российском рынке.

Сейчас право на экспорт ресурса имеет "Газпром", а также фирмы с государственным участием более 50%, реализующие проекты сжижения газа с морских месторождений или с месторождений в рамках соглашений. "НОВАТЭК" экспортирует СПГ только на основе лицензии пользователя участка недр, предусматривающей производство сжиженного природного газа.

Ранее аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов заявил, что Россия до сих пор может быть балансирующим поставщиком газа в Европе. По его мнению, европейские страны пытаются заместить российский трубопроводный газ долгосрочными контрактами на поставки сжиженного природного газа из США, однако их объемы не такие большие.

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