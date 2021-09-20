Появились подробности задержания стрелявшего в Пермском университете

Появились подробности задержания преступника, который напал на университет в Перми. Вооруженного студента ранил и обезвредил сотрудник дорожной полиции. Об этом сообщили в МВД.

Мужчина одним из первых зашел в здание, увидел преступника, увернулся от его выстрелов, но сам смог попасть точно. Он же и оказал раненому стрелку первую помощь.

20 сентября неизвестный проник на территорию Пермского государственного университета и начал стрелять по студентам и преподавателям, он уже задержан.

В результате стрельбы погибли 8 человек. Пострадали не менее 19.

СК возбудил дело об убийстве двух и более лиц.

МЧС России открыло горячую линию по телефону 8 (342) 258 40 02.