Депутат ГД Буцкая предложила компенсировать многодетным семьям проезд по платным дорогам

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Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила обращение в Минтруд РФ с предложением компенсировать многодетным семьям проезд по платным автомобильным дорогам. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе парламентария.

Буцкая уже направляла обращение в Минтранс России, и ведомство поддержало ее предложение. Однако там уточнили, что технические параметры систем платных дорог не могут в автоматическом режиме определять соцкатегорию водителя. Поэтому оказание предложенных мер соцподдержки становится затруднительным.

В то же время департамент госполитики в области дорожного хозяйства Минтранса предложил рассмотреть возможность компенсации многодетным семьям затрат на проезд по платным дорогам через государственные органы соцзащиты населения, отметили в пресс-службе Буцкой.

Ранее Владимир Путин поручил проработать возможность ежегодных выплат многодетным семьям ко Дню семьи, любви и верности. Доклад о продвижении в вопросе необходимо предоставить до 1 декабря. Также российский президент поручил правительству расширить выплаты в 10 тысяч рублей по уходу за детьми-инвалидами.