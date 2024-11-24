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Происшествия

В ХАМАС заявили, что одна из заложниц погибла на севере сектора Газа

Фото: ТАСС/Хасан Алзаанин

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что погибла одна из израильских заложниц, удерживаемых в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя военного крыла движения – группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" – Абу Убайда.

По его словам, женщина погибла в северных районах Газы, которые подвергаются регулярным атакам ЦАХАЛ. Жизнь еще одной пленницы, которая была вместе с погибшей, остается в опасности, добавил Убайда.

В Армии обороны Израиля заявили, что проверяют данную информацию и пока не могут подтвердить либо опровергнуть ее.

"ХАМАС продолжает осуществлять психологический террор и действовать с особой жестокостью. Пожалуйста, воздержитесь от распространения слухов и информации, которые могут навредить семьям заложников", – говорится в сообщении армии.

Ранее СМИ сообщали, что в результате израильского обстрела жилого района на севере сектора Газа погибли 57 человек. Кроме того, более 100 человек получили различные ранения. Удар был нанесен в районе больницы Камаль Адван.

Еще один обстрел ЦАХАЛ произошел в центральном районе Бейрута Баста. В результате удара по жилому дому погибли по меньшей мере четыре человека, еще 23 человека пострадали.

Израиль ударил по центру Бейрута

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