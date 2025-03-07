Глава МАГАТЭ Гросси назвал размыванием норм дискуссии о ядерном оружии

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Появляющиеся дискуссии о ядерном оружии являются размыванием норм. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает RT.

По его словам, еще несколько лет назад такие дискуссии были бы табу.

"Но сейчас подобные разговоры ведутся в некоторых странах. Это постоянное размывание норм", – сказал Гросси в беседе с Bloomberg.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия является угрозой не только Франции, но и всей Европе. В связи с этим он призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

В свою очередь, в МИД России подчеркнули, что выступление французского лидера показало амбиции Парижа, в которых звучат ноты ядерного шантажа. Владимир Путин уточнял, что противники хотят вернуться во времена нашествия Наполеона Бонапарта на Россию, однако забывают, чем оно кончилось.