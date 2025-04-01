В Иране заявили, что США могут вынудить Тегеран создать ядерное оружие

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Советник верховного лидера Ирана Али Лариджани заявил, что в случае "ошибки" США в ядерном вопросе Тегеран может быть вынужден пересмотреть свою позицию по созданию ядерного оружия, передает РИА Новости.

"Если США совершат ошибку, у Ирана не останется выбора, кроме как создать ядерное оружие, поскольку этого потребует народ для защиты безопасности страны", – подчеркнул Лариджани.

При этом он подтвердил приверженность Тегерана ядерному соглашению, отметив, что Иран не стремится к созданию ядерного оружия, и МАГАТЭ может вечно осуществлять надзор ядерными объектами в стране.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью NBC News пригрозил Ирану "невиданными" бомбардировками, если их страна откажется от соглашения по ядерной программе.

В марте Трамп отправил верховному лидеру Ирана письмо, в котором предложил провести переговоры по поводу ядерной программы Исламской Республики.

При этом верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи сообщал, что не может вести с американской стороной никаких переговоров, так как Штаты уже однажды обманули их. Речь, по его словам, идет о невыполнении условий ядерной сделки с США, которая не сняла санкции против Ирана, а после расторгла соглашение в одностороннем порядке.

