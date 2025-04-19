Вице-президент США Вэнс прибыл на место переговоров по ядерной сделке

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл на место проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном по ядерной сделке. Об этом рассказал член парламентской комиссии Ирана по нацбезопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд, которого цитирует агентство YJC.

Второй раунд переговоров США и Ирана стартовал 19 апреля. Встреча проходит в резиденции посла Омана в Риме. Одними из участников стали гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси и глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

По словам Зохреванда, Вэнс уже присоединился к своим коллегам. Вместе с тем перед резиденцией посла Омана был замечен вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Il Fatto quotidiano.

Как пишут журналисты, политик одет в прогулочную одежду – шорты и майку-поло цвета хаки. Сам Сальвини пояснил, что просто идет за покупками и не имеет никакого отношения к событиям, происходящим в здании.

Первая встреча представителей Ирана и США по данному вопросу состоялась в оманской столице Маскате 12 апреля. Стороны обменялись мнениями по поводу ядерной программы и снятия американских санкций с республики.

Позже в МИД Ирана заявили, что прошедшие переговоры оказались конструктивными. В свою очередь, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который принимал участие в этой встрече, назвал ее позитивной и конструктивной.

Комментируя сообщения об этих контактах, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова стать гарантом соглашения между Ираном и Штатами, но это будет зависеть от их дальнейших переговоров.

