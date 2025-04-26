В Омане завершился третий раунд переговоров между США и Ираном

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В Омане завершился третий раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном по урегулированию кризиса, связанного с иранской ядерной программой. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомания (IRIB).

По данным телеканала, американским и иранским делегациям удалось конкретизировать детали относительно ожиданий и требований двух сторон по будущему соглашению. Теперь обе переговорные группы должны вернуться домой, чтобы получить дальнейшие инструкции от властей.

В свою очередь, глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что прошедшая встреча делегаций США и Ирана выявила общее стремление к достижению соглашения на основе взаимного уважения.

"Переговоры продолжатся на следующей неделе, а очередная встреча на высоком уровне предварительно запланирована на 3 мая", – написал министр на своей странице в социальной сети X.

Первая встреча Ирана и США по поводу ядерной программы Ирана и снятия санкций США с республики прошла в Маскате 12 апреля. Переговоры оказались конструктивными и позитивными, по словам обеих сторон.

Второй раунд непрямых переговоров между Ираном и США состоялся в Риме 19 апреля. Встреча, организованная при посредничестве главы МИД Омана, длилась более четырех часов.

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявлял, что страна готова заключить с США ядерную сделку на равных условиях, а также если будут соблюдаться национальные интересы Исламской Республики.