Собянин рассказал, как пройдет День города в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Москвичам рассказали, как пройдет День города в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в интервью телеканалу "ТВ Центр".

По словам градоначальника, в Москве планируется запустить праздничный фейерверк.

"Каких-то больших концертов в городе мы пока не планируем", – отметил Собянин.

Мэр столицы продолжил, что Москву украсят к празднику. При этом все мероприятия, приуроченные ко Дню города, будут скромными.

В то же время Собянин заявил, что небольшой концерт планируется провести в "Зарядье".

"На площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерскими проектами в области ландшафта", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что в День города на ВДНХ пройдет первый чемпионат по беспилотной авиации "Авиароботех – старт". В нем будут участвовать 16 команд. Всего это 90 учащихся колледжей, вузов и детских технопарков.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, лучших из них в апреле 2022 года пригласят на всероссийские соревнования.

До этого сообщалось, что 11 и 12 сентября можно будет бесплатно посетить более 88 государственных учреждений культуры Москвы. Руководителям данных организаций поручено организовать посещения в режиме самостоятельного осмотра, которые будут доступны по предварительной электронной регистрации на официальных сайтах.

Среди учреждений для бесплатного посещения в День города – Московский государственный выставочный зал "Новый Манеж", "Музей истории ГУЛАГа", "Государственный музей А. С. Пушкина", Музей археологии, музей "Дом на набережной", Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник "Царицыно", а также усадьбы Коломенское и Измайлово.