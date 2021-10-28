В Роспотребнадзоре рассказали, как можно снизить заболеваемость коронавирусом в РФ

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Объявленные в России нерабочие дни и ответственное соблюдение санитарно-эпидемиологических ограничений должны оказать положительное влияние на показатели заболеваемости коронавирусом, заявила замедиректора ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Очень надеемся, что вынужденные выходные и каникулы, ограничения в работе учреждений, соблюдение населением всех рекомендаций по мерам индивидуальной защиты и профилактики, вакцинация позволят снизить число новых случаев COVID-19", – сказала она.

Руженцова подчеркнула, что конечный результат введенных мер зависит от каждого из гражданина. По ее словам, для улучшения ситуации с COVID-19 россияне в период нерабочих дней должны оставаться дома или на природе. В настоящее время динамику заболеваемости предугадать сложно, отметила Руженцова.

"Заболеваемость будет зависеть от интенсивности вакцинации населения, соблюдения масочного режима, снижения числа контактов населения в транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей, своевременной самоизоляции заболевших", – заключила специалист.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что в нерабочие дни необходимо соблюдать режим дня, не переедать, занимать мозг книгами или фильмами.

Он подчеркнул, что такой отдых пойдет на пользу гражданам, а после окончания нерабочей недели они вернутся на работу бодрыми и отдохнувшими.