Врач рассказал, как лучше себя вести на нерабочей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В нерабочие дни необходимо соблюдать режим дня, не переедать, занимать мозг книгами или фильмами, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он подчеркнул, что такой отдых пойдет на пользу гражданам, а после окончания нерабочей недели они вернутся на работу бодрыми и отдохнувшими.

"Организм человека так устроен, что его легко сбить с ритма: достаточно несколько раз поздно лечь спать и поздно поужинать – и восстанавливать режим придется с трудом, на привыкание к нему придется потратить вдвое больше времени", – цитирует Тяжельникова РИА Новости.

Чтобы выйти на работу бодрым и здоровым, врач советует не нарушать режим сна: спать ночью и не отсыпаться днем. Тяжельников также подчеркнул, что не стоит переедать и употреблять пищу поздно вечером.

Познавательные фильмы и хорошие книги дадут отдохнуть мозгу.

Ранее Сергей Собянин объяснил, что введение нерабочих дней в Москве необходимо для оперативной борьбы с распространением коронавируса.

Он отметил, что введение QR-кодов также является мерой, призванной контролировать заболеваемость. По словам Собянина, вводить эту систему необходимо дозированно и с учетом поддержки бизнеса.

