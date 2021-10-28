Врач рассказал, как лучше себя вести на нерабочей неделе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В нерабочие дни необходимо соблюдать режим дня, не переедать, занимать мозг книгами или фильмами, посоветовал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Он подчеркнул, что такой отдых пойдет на пользу гражданам, а после окончания нерабочей недели они вернутся на работу бодрыми и отдохнувшими.
"Организм человека так устроен, что его легко сбить с ритма: достаточно несколько раз поздно лечь спать и поздно поужинать – и восстанавливать режим придется с трудом, на привыкание к нему придется потратить вдвое больше времени", – цитирует Тяжельникова РИА Новости.
Чтобы выйти на работу бодрым и здоровым, врач советует не нарушать режим сна: спать ночью и не отсыпаться днем. Тяжельников также подчеркнул, что не стоит переедать и употреблять пищу поздно вечером.
Познавательные фильмы и хорошие книги дадут отдохнуть мозгу.
Ранее Сергей Собянин объяснил, что введение нерабочих дней в Москве необходимо для оперативной борьбы с распространением коронавируса.
Он отметил, что введение QR-кодов также является мерой, призванной контролировать заболеваемость. По словам Собянина, вводить эту систему необходимо дозированно и с учетом поддержки бизнеса.
Билеты и путевки резко подорожали на даты нерабочей недели
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