В Центре Гамалеи ожидают скорой регистрации детской вакцины от COVID-19

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Регистрация детской вакцины против COVID-19 ожидается в скором времени, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он также добавил, что сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата.
"Сейчас работают эксперты: проводится фармакоэкспертиза. Надеюсь, в скором времени на положительное решение о регистрации", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
Побочные эффекты от вакцины против коронавируса для подростков, выявленные во время клинических испытаний, незначительны – поднятие температуры до 37,2–37,3 градуса. Об этом директор Центра имени Гамалеи рассказал ранее.
Клинические испытания вакцины от COVID-19 для подростков 12–17 лет начались в Москве летом. Ранее Гинцбург рассказал, что прививку несовершеннолетним будут делать "Спутником V" дважды, но концентрацию препарата уменьшат в пять раз.
До этого врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что в вакцине от коронавируса для детей будет содержаться меньшее количество антигена. По его словам, этого будет достаточно для эпидемиологической и иммунологической эффективности.
В России дети стали чаще и тяжелее болеть коронавирусом
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