Собянин рассказал о проведении усиленной дезинфекции метро

12:07
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сергей Собянин осмотрел ход работ по дезинфекции вагонов метро в электродепо "Солнцево". Мэр отметил, что общественный транспорт столицы, несмотря на пандемию, не снижает темп своей работы, чтобы горожане не испытывали проблем с передвижением.
"Помимо этого, конечно, требуется серьезная обработка всего подвижного состава: и метрополитена, и трамваев, и автобусов, и пригородных электричек", – сказал градоначальник.
Собянин также отметил важность ношения пассажирами средств индивидуальной защиты во время поездок в общественном транспорте.
"Я прошу неукоснительно соблюдать график обработки и следить за соблюдением требований пассажирами масочного режима на наземном общественном транспорте, метрополитене, и надо следить, что происходит на пригородных электричках", – подчеркнул глава города.
Первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов доложил, что каждый день специалисты дезинфицируют шесть тысяч вагонов метро.
По его словам, в настоящее время в метро увеличена кратность по дезинфекции объектов и подвижного состава.
"В приписном парке метро (находятся. – Прим. ред.) шесть тысяч вагонов. Те, которые стоят в электродепо в ожидании рейсов, до двух раз проходят обработку дезинфицирующими средствами", – подчеркнул Дощатов, добавив, что раз в два часа дезинфицируются пассажирские вагоны, поручни эскалаторов, дверные ручки и кассовые блоки.
В свою очередь, заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что каждый день 4,5 тысячи сотрудников метро проводят санитарную обработку пассажирской инфраструктуры.
"В среднем от 5 до 10 раз увеличено количество необходимых работ, связанных с дезинфекцией", – сказал заммэра, добавив, что специалисты используют только те средства, которые рекомендовал Роспотребнадзор.
Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, также каждый день обработку проходят 15,5 тысячи вагонов пригородных поездов, трамваев, автобусов, электробусов и объекты пассажирской инфраструктуры.
Руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов ранее заявил, что в столичном транспорте усилили контроль за соблюдением коронавирусных ограничений. По его словам, в столичном транспорте ежедневно проверяют ношение масок и проводят дезинфекцию.
Султанов подчеркнул, что из-за роста количества заболевших коронавирусом граждане начали осознавать необходимость ношения масок в общественных местах. По его словам, сейчас 99% пассажиров заходят в метро в масках.
В России за последние сутки подтвердили 40 759 новых случаев коронавируса. В 3 494 (8,6%) из них болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 952 472 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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