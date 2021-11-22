Гинцбург назвал условие окончания пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в эфире телеканала "Россия 24", когда, по его мнению, закончится пандемия. Он считает, что это произойдет, когда необходимое количество антител будет у 70–75% населения.

"Для того чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить, по крайней мере, в 3–4 раза", – сказал Гинцбург.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что у коронавируса есть три сценария развития. В первом случае коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".

Во втором случае вирус может пропасть, как SARS и MERS. Если же сценарий пойдет по третьему раскладу, то вирус будет все время паразитировать, как второй вирус гриппа, считает Жемчугов.

За минувшие сутки в России подтвердили 35 681 новый случай коронавируса. В 2 319 случаях болезнь протекала без клинических проявлений.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 366 839 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве и на Алтае.

