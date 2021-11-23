Собянин сообщил о резком снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

16:57
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Заболеваемость коронавирусом в Москве в течение последних трех недель резко падает, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости. По его словам, динамика очень хорошая.
"Последняя неделя была в этом плане вообще рекордная – снизилась заболеваемость на 30%. От пиковых значений последней волны снизилась заболеваемость и госпитализаций в два раза ровно. И самое главное, не только абсолютное значение, но и динамика", – заявил Собянин.
По словам мэра, это говорит о том, что власти вовремя приняли меры. При этом Собянин добавил, что никто не может гарантировать, наступит или нет следующая волна.
"Тем не менее мы добились эффекта, когда можно спокойно работать и разгрузить здравоохранение, ковидные больницы, поликлиники и так далее. Это тоже очень важно", – сказал Собянин.
Он подчеркнул, что в Москве адекватно оценивают ситуацию с коронавирусом и ее колебания. Собянин подтвердил, что ситуация сложная, однако заверил, что она подконтрольная и управляемая.
"Что это означает? Мы не допускаем таких пиковых значений заболеваемости, когда бы мы не справились с точки зрения системы здравоохранения", – заключил Собянин.
За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у коронавируса есть три сценария развития. В частности, коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".
В Москве выявлено 2 749 новых случаев COVID-19
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