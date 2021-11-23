В России выявили 33 996 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За минувшие сутки в России подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. В 2 024 случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 2 749 случаев, на Московскую область – 1 871, на Самарскую область – 1 529, на Санкт-Петербург – 1 060, на Республику Крым – 775, на Нижегородскую область – 759, на Краснодарский край – 759, на Воронежскую область – 744, на Свердловскую область – 741, на Красноярский край – 705, на Пермский край – 692, на Башкирию – 673.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 9 400 835 случаев коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.

За последние сутки в РФ от последствий коронавируса умерли 1 243 человека, за весь период в стране скончались 266 579. За прошедшие сутки выздоровел 36 051 человек, за весь период пандемии – 8 089 694.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский сообщил о безопасности ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода.

По его словам, основным условием для получения прививки является отсутствие противопоказаний у человека. Кроме того, проведение ревакцинации допустимо не ранее чем через один-два месяца после получения предыдущего препарата.

