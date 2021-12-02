Эксперты объяснили, почему вакцина Pfizer не появится в России

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Вакцина от американской компании Pfizer не появится в России, поскольку россияне относятся к ней с недоверием, а сам производитель не стремится выходить на российский рынок, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков. Об этом сообщает Ura.ru.
"В России начали делать векторную вакцину, и это правильно, потому что даже с векторной вакциной приходится убеждать население, что она безопасна. А если бы мы вперед пустили Pfizer, совершенно новую, она бы еще хуже пошла. мРНКовая вакцина Pfizer построена на абсолютно другой платформе, на более новой, ранее нигде не использованной", – заявил он.
Чумаков отметил, что Pfizer обладает примерно такой же эффективностью, как и российские вакцины, обеспечивая высокий уровень антител и хорошую защиту от инфекции.
"В Израиле ей привили почти все население, она одобрена в Европе. Несмотря на то что в Британии есть AstraZeneca, они применяют и Pfizer", – заметил Чумаков.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, в свою очередь, заявил, что компания Pfizer пока не демонстрировала особых намерений выйти на российский рынок.
"Вакцину "Спутник" подали на регистрацию в Европе, ищут одобрения ВОЗ, а американская компания подавала на регистрацию Pfizer в России? Я не думаю, что производитель рассматривает нашу страну как перспективный рынок. Они не подавали запроса, а без этого нельзя", – заключил Аграновский.
Ранее стало известно, что Pfizer приступила к разработке новой вакцины на фоне появления нового штамма коронавируса "Омикрон". В компании объяснили необходимость создания нового препарата тем, что существующие препараты могут оказаться менее эффективны в борьбе с новым вариантом коронавируса. Он также отметил, что на ее создание может уйти менее 100 дней.
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