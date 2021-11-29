В Pfizer начали разработку вакцины против нового штамма коронавируса

17:08
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На фоне появления нового штамма коронавируса "Омикрон" американская компания Pfizer приступила к разработке новой вакцины. Об этом заявил глава компании Альберт Бурла в эфире телеканала CNBC.
"В пятницу мы сделали матрицу ДНК, что является первой частью процесса разработки новой вакцины", – сказал Бурла.
Топ-менеджер объяснил необходимость создания новой вакцины тем, что существующие препараты могут оказаться менее эффективны в борьбе с новым вариантом коронавируса. Он также отметил, что на ее создание может уйти менее 100 дней.
Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон". В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство.
Медики обеспокоены новым штаммом коронавируса
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