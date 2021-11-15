В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян иностранными вакцинами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вакцинацию россиян за рубежом. Его слова приводит РИА Новости.

"Граждане, которые делают зарубежные прививки, находясь заграницей, – это их личное дело", – отметил Песков.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России нужно в течение нескольких недель завершить кампанию по достижению необходимого уровня вакцинированного населения от COVID-19. При этом он подчеркнул, что речь не идет о принудительности.

Руководитель Минздрава также рассказал, что комбинация вакцин от коронавируса "Спутник V" и от гриппа при одновременном введении может усиливать их эффект. Мурашко напомнил, что невакцинированные пациенты переносят коронавирус тяжелее.

