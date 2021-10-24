Мексика получила крупную партию российской вакцины от COVID-19

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Партия отечественной вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" объемом более 700 тысяч доз поступила в Мексику, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

"В Мексику прибыла 21-я партия "Спутника V" объемом 729 тысяч доз", – отмечается в сообщении.

Российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи передал государству уже около 12,63 миллиона доз препарата.

Разрешение на экстренное использование "Спутника V" мексиканский регулятор выдал в начале февраля, его применение началось в конце того же месяца. Полный курс прививки от ковида препаратами разных производителей сделали примерно 53 миллиона взрослых жителей Мексики, еще около 17 миллионов получили первую дозу. Уточняется, что население страны составляет порядка 127,5 миллиона человек.

На днях руководитель департамента Северной Америки МИД Мексики Роберто Веласко заявил, что Мехико и Вашингтон обговаривают возможность допуска в США мексиканцев, вакцинированных "Спутником V" и вакциной китайской компании CanSino.

Ранее новая партия второго компонента вакцины "Спутник V" прибыла в Аргентину. С декабря 2020 года государство получило уже более 60 миллионов доз вакцины от коронавируса.