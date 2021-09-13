Новая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Аргентину

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Новая партия второго компонента вакцины "Спутник V" прибыла в Аргентину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения южноамериканской республики.

"В субботу вечером в международный аэропорт Эсейса на рейсе AMX030 компании AeroMexico прибыли 530 300 доз вакцины AstraZeneca-Oxford и утром в воскресенье на рейсе Aerolineas Argentinas были доставлены 1 116 010 доз второго компонента "Спутник V", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Аргентина с декабря 2020 года получила уже более 60 миллионов доз вакцины от коронавируса.

По информации Минздрава Аргентины, республика на 3 сентября получила от России 9 775 635 доз первого компонента вакцины и 3 343 160 – второго. Также местная лаборатория передала ведомству 1 179 625 доз первого компонента и 1 463 125 доз второго компонента "Спутника V", которые были изготовлены на территории Аргентины на основе активного вещества, получаемого из РФ.

Ранее ученые из Аргентины выяснили, что нейтрализующая сила антител, которые вырабатываются после вакцинации российским препаратом от коронавируса "Спутник V", со временем только увеличивается.

