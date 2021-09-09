Венгрия использовала все запасы вакцины "Спутник V"

10:55
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Венгрия полностью использовала имевшиеся запасы российской вакцины "Спутник V", заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто. Об этом сообщает РБК.
"Мы уже полностью использовали наши запасы вакцины "Спутник V". Она была очень популярной. Мы вакцинировали почти 1 миллион человек в Венгрии этой вакциной", – рассказал Сийярто.
Ранее стало известно, что российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" будут производить в Перу. Соглашения об этом достигли правительства стран. Как сообщил президент Перу Педро Кастильо, подробности соглашения в ближайшее время приведет министр здравоохранения страны.
"Спутник V" в настоящий момент одобрен в 69 странах, в том числе в Аргентине, Мексике, ОАЭ, Иране, Тунисе, Пакистане, Венгрии, Сербии, Черногории, Сан-Марино, Узбекистане, Монголии, Казахстане, Армении и Белоруссии.
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