Вакцину "КовиВак" планируют модифицировать под новые штаммы коронавируса, в том числе "Дельту". Об этом заявил гендиректор центра имени Чумакова.

Центр готовится проводить третью фазу клинических исследований "КовиВака" на людях старше 60 лет. Ее начнут в сентябре. А уже с октября центр рассчитывает увеличить объем производства вакцины в два раза – до 2,5 миллиона доз в месяц.

Между тем, Венгрия намерена с конца следующего года запустить производство "Спутника V". Об этом заявил глава МИД страны.

Венгрия в ноябре 2020 года стала первой страной Евросоюза, куда были доставлены образцы вакцины, чтобы провести исследования. А в феврале 2021 года российский препарат был окончательно одобрен, и им начали вакцинировать население. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.