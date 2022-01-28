Президент Аргентины пытался убедить лидеров стран Европы в эффективности "Спутника V"

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Президент Аргентины Альберто Фернандес предпринимал попытки убедить лидеров европейских стран и главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса в эффективности российской вакцины "Спутник V". Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Я <...> дал им ясно понять, что Аргентина – лучшее доказательство эффективности "Спутника V", – подчеркнул президент.

Аргентинский лидер добавил, что российским препаратом вакцинированы миллионы аргентинцев. Это, по его мнению, является абсолютной гарантией эффективности вакцины.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) передали все необходимые данные по вакцине от коронавируса "Спутник V". Он отметил, что теперь остается ждать решения.

До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых российским препаратом "Спутник V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.

В свою очередь, Владимир Путин призвал к скорейшему признанию COVID-сертификатов в мире.

Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения могла бы ускорить процедуры оценки качества вакцин от COVID-19. Путин также добавил, что ущемляющие права ВОЗ шаги недопустимы.