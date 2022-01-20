Ученые сравнили эффективность "Спутника V" и Pfizer против "Омикрона"

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Российская вакцина "Спутник V" способствует образованию в 2,1 раза большего количества антител к "Омикрон"-штамму коронавируса, чем вакцина от американской компании Pfizer. Такие результаты показало совместное исследование Центра имени Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний Спалланцани, передает РИА Новости.

Кроме того, ученые установили, что организм пациентов, привитых "Спутником V", в 1,5 раза чаще вырабатывает антитела к штамму "Омикрон".

Исследование проводилось в Институте Спалланцани в Италии на основе сопоставимых образцов сыворотки крови людей, вакцинированных "Спутником V" и Pfizer, со сходными уровнями IgG-антител и вируснейтрализующей активности к "уханьскому" штамму.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" против штамма коронавируса "Омикрон" составляет 75%. При этом Гинцбург подчеркнул, что если пройти ревакцинацию "Спутником Лайт", то иммунная защита к новому варианту вируса увеличивается до 100%.

Он также заметил, что в целом эффективность "Спутника V" при инфицировании "Омикроном" снижается в восемь раз, однако это по-прежнему высокий показатель – защитные свойства других препаратов падают в 21 раз.