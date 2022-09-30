ВОЗ сообщила о вспышке холеры в Сирии

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Руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза объявил о распространении вспышки холеры в Сирии, передает РИА Новости.

"По состоянию на 28 сентября министерство здравоохранения Сирии сообщило о вспышке холеры в 10 провинциях", – заявил эксперт и добавил, что ситуация развивается тревожными темпами с возможностью перехода на новые регионы.

Барбоза уточнил, что жертвами заболевания стали 33 человека. При этом в совокупности подтверждены 426 случаев заражения холерой.

По информации министерства здравоохранения Сирии, в большинстве случаев смерть пациентов стала следствием позднего обращения к медикам. Кроме того, отягчающим фактором могли выступить хронические заболевания.

Ранее в ВОЗ назвали причину вспышки лихорадки Эбола в Уганде. Специалисты организации установили, что распространение болезни связано с редким суданским штаммом данного заболевания.

В Роспотребнадзоре позже выразили готовность предоставить Уганде вакцину против лихорадки Эбола. Кроме того, эксперты ведомства могут помочь в нормализации эпидемиологической ситуации в стране.



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