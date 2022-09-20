Иммунолог рассказал, почему туберкулез становится неуязвимым

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что появление устойчивого к антибиотикам туберкулеза может быть связано с неправильным лечением этого заболевания.
Ранее сообщалось, что в РФ за последние 10 лет возросло количество пациентов с нечувствительными к антибиотикам микобактериями туберкулеза. Их доля превышает 30% от всех новых случаев заражения этой инфекцией.
Крючков добавил, что туберкулезная палочка есть в организме практически каждого человека, но не у всех она активизируется.
"Вопрос в том, что сам по себе туберкулез развивается далеко не у всех, хотя заражение массовое. Должны создаться условия для того, чтобы туберкулезная палочка активизировалась в организме. Условия жизни очень важны. Насколько состояние здоровья у человека хорошее, насколько он правильно питается. Живет ли он в нормальных условиях", – рассказывает эксперт.
Сдержать интенсивность распространения заболевания можно, если вовремя обращаться к врачу и проходить правильное лечение, считает иммунолог.
"Первое – не дать процессу активизироваться. Второй момент – при появлении симптомов активизации начать своевременную терапию, лечение, не заражать дальше других людей", – заключил Крючков.
Ранее новую вспышку вируса Эбола объявили в центральной части Уганды. Информацию об этом подтвердили в Минздраве страны. В ведомстве уточнили, что инфекцию выявили у 24-летнего местного жителя, он не смог победить болезнь.
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