Иммунолог рассказал, почему туберкулез становится неуязвимым

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Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что появление устойчивого к антибиотикам туберкулеза может быть связано с неправильным лечением этого заболевания.

Ранее сообщалось, что в РФ за последние 10 лет возросло количество пациентов с нечувствительными к антибиотикам микобактериями туберкулеза. Их доля превышает 30% от всех новых случаев заражения этой инфекцией.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Почему туберкулез устойчивый? Очень часто нарушается схема лечения. Прием препарата прерывается, хотя он не должен прерываться. Это тоже влияет.

Крючков добавил, что туберкулезная палочка есть в организме практически каждого человека, но не у всех она активизируется.

"Вопрос в том, что сам по себе туберкулез развивается далеко не у всех, хотя заражение массовое. Должны создаться условия для того, чтобы туберкулезная палочка активизировалась в организме. Условия жизни очень важны. Насколько состояние здоровья у человека хорошее, насколько он правильно питается. Живет ли он в нормальных условиях", – рассказывает эксперт.

Сдержать интенсивность распространения заболевания можно, если вовремя обращаться к врачу и проходить правильное лечение, считает иммунолог.

"Первое – не дать процессу активизироваться. Второй момент – при появлении симптомов активизации начать своевременную терапию, лечение, не заражать дальше других людей", – заключил Крючков.



Ранее новую вспышку вируса Эбола объявили в центральной части Уганды. Информацию об этом подтвердили в Минздраве страны. В ведомстве уточнили, что инфекцию выявили у 24-летнего местного жителя, он не смог победить болезнь.