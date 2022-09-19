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Общество

10:23

Доля заболеваний неуязвимым туберкулезом увеличилась вдвое в РФ

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последние 10 лет в России вдвое увеличилась доля зараженных нечувствительными к антибиотикам микобактериями туберкулеза, составив более 30% от всех новых случаев болезни, сообщает газета "Известия".

"Пациенты, у которых чувствительный ко всем препаратам туберкулез, быстрее вылечиваются, у них болезнь редко переходит в хроническую форму, и они меньше заражают других. Пациенты же с лекарственной устойчивостью тяжелее поддаются лечению, болезнь у них часто переходит в хроническую форму", – отметили в Минздраве РФ.

В ведомстве добавили, что более четверти впервые выявленных пациентов с туберкулезом в РФ заражаются микобактериями с множественной лекарственной устойчивостью.

Уточняется, что препараты от туберкулеза делятся на три группы:

  • лекарства с самой высокой эффективностью против возбудителя болезни;
  • лекарства со средней эффективностью;
  • лекарства с низкой эффективностью.

При этом в случае устойчивости бактерий к препаратам первой группы в терапию добавляют лекарства из второй, затем из третьей. Нечувствительность бактерий к медикаментам первой группы называют множественной лекарственной устойчивостью.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние три года показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился на 24,5%, а смертность – на 19,6%. Она отметила, что ускорить диагностику данного заболевания и укрепить позитивный тренд позволит открытие новых медучреждений.

До этого глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что случаи летального исхода от туберкулеза в России за 20 лет снизились в пять раз. По его словам, РФ исключили из актуализированного глобального перечня ВОЗ из 30 государств с наиболее высоким бременем туберкулеза.

Распространенность туберкулеза в Москве снизилась почти в пять раз за 10 лет

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