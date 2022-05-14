В России разрабатывают новую вакцину от туберкулеза, которая может заменить БЦЖ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Е. Самарин
Центр имени Гамалеи проводит третью фазу клинических исследований новой вакцины от туберкулеза, сообщил директор центра Александр Гинцбург.
По его словам, новый препарат, в отличие от существующей в России вакцины БЦЖ, будет защищать не только от тяжелых случаев заболевания диссеминированным туберкулезом, но и от заражения. Ученый подчеркнул, что речь идет как о детях, так и о взрослых.
"Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулеза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние три года показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился на 24,5%, а смертность – на 19,6%. Она отметила, что ускорить диагностику данного заболевания и укрепить позитивный тренд позволит открытие новых медучреждений.
До этого глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что случаи летального исхода от туберкулеза в России за 20 лет снизились в пять раз. По его словам, РФ исключили из актуализированного глобального перечня ВОЗ из 30 государств с наиболее высоким бременем туберкулеза.
Распространенность туберкулеза в Москве снизилась почти в пять раз за 10 лет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: