В России разрабатывают новую вакцину от туберкулеза, которая может заменить БЦЖ

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Центр имени Гамалеи проводит третью фазу клинических исследований новой вакцины от туберкулеза, сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, новый препарат, в отличие от существующей в России вакцины БЦЖ, будет защищать не только от тяжелых случаев заболевания диссеминированным туберкулезом, но и от заражения. Ученый подчеркнул, что речь идет как о детях, так и о взрослых.

"Сегодня есть хорошие подвижки по нашей вакцине от туберкулеза, которая находится на третьей фазе клинических испытаний. Это принципиально новая вакцина с новыми свойствами", – приводит слова Гинцбурга ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние три года показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился на 24,5%, а смертность – на 19,6%. Она отметила, что ускорить диагностику данного заболевания и укрепить позитивный тренд позволит открытие новых медучреждений.

До этого глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отмечал, что случаи летального исхода от туберкулеза в России за 20 лет снизились в пять раз. По его словам, РФ исключили из актуализированного глобального перечня ВОЗ из 30 государств с наиболее высоким бременем туберкулеза.

