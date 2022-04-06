Голикова заявила о снижении заболеваемости туберкулезом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За последние три года показатель заболеваемости туберкулезом в России снизился на 24,5%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии открытия 12 объектов здравоохранения в Татарстане.

"РФ добилась серьезных успехов в борьбе с таким опасным заболеванием, как туберкулез. Заболеваемость туберкулезом в целом по стране за последние три года снизилась на 24,5%, смертность – на 19,6%", – приводит ее слова ТАСС.

По словам Голиковой, в Татарстане заболеваемость туберкулезом за этот период снизилась на 18,8%, а смертность – на 28%. Голикова отметила, что открытие новых медучреждений в регионе позволит ускорить диагностику данного заболевания и укрепить позитивный тренд.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что случаи летального исхода от туберкулеза в России за 20 лет снизились в 5 раз. По словам министра, Россию исключили из актуализированного глобального перечня ВОЗ из 30 государств с наиболее высоким бременем туберкулеза.