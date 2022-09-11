В России создали первую в стране вакцину от ротавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Ученые Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии создали первую в России вакцину от ротавируса. Об этом сообщил Роспотребнадзор.
Речь идет об острой кишечной инфекции. Она опасна для людей любого возраста, однако чаще всего ротавирусом заражаются дети от 1,5 до 2 лет.
На сегодняшний день завершаются клинические испытания препарата, запустить его производство планируется в 2023 году. Вакцинация против ротавирусной инфекции входит в национальный прививочный календарь.
Ранее сообщалось, что наиболее высокий риск заразиться ротовирусной инфекцией существует при купании в озере и речке. Море в этом плане безопаснее, так как, в отличие от пресной воды, в морской содержится соль и йод, которые мешают размножению болезнетворных микроорганизмов.
Вода представляет собой благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий и вирусов. Заражение происходит при попадании воды в рот или нос во время купания в водоеме, где обитает возбудитель. После этого заболевший человек становится разносчиком инфекции и может заразить окружающих при купании с ними в одном водоеме.
Риски заразиться ротовирусом остаются и во время купания в бассейне.
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