В США прокомментировали разрыв военного соглашения со стороны Нигера

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США поддерживают контакт с властями Нигера по вопросу разорванного военного соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Пентагона.

По словам собеседника агентства, Вашингтон проинформирован о заявлении Национального совета по охране родины (CNSP), который захватил власть в Нигере.

"Мы поддерживаем контакты с Советом и будем сообщать обновленную информацию по мере доступности", – говорится в сообщении.

Находящиеся у власти военные Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяет американским военным находиться на территории страны. Решение было принято после визита американских чиновников в Нигер на этой неделе.

Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман отметил, что официальные лица США нарушили дипломатический протокол и не проинформировали правительство Нигера о составе делегации.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Ответственность за него взял на себя командующий президентской гвардией страны, генерал Абдурахман Чиани, который впоследствии назвал себя новым главой государства.



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